استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، فرانشيسكو مونتينجرو، كاردينال جزيرة صقلية، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز الحوار بين الأديان، والجهود التي يبذلها الأزهر لنشر قيم السلام والتعايش بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.

في بداية اللقاء، قال وكيل الأزهر، إن الأزهر يعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ومد جسور التواصل بين أتباع الثقافات والأديان، موضحًا أن مناهج الأزهر تشجع على التواصل وفتح باب النقاش بين جميع المذاهب، مؤكدًا احترام الأزهر لكل الأديان والمذاهب.

وأشار إلى جهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التى يبذلها لنشر السلام العالمي، ومد جسور التعاون والحوار مع مختلف الثقافات، مبينًا أن هذه الجهود المتواصلة أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التى تعزز العلاقات الإنسانية، وتُرسي قواعد التعايش السلمي والتآخي بين البشر، وتؤكد على أن الأديان ليست سببًا للصراع والتناحر، ولكنها جاءت لنشر السلام والمحبة بين جميع البشر.

من جانبه، أعرب الكاردينال فرانشيسكو مونتينجرو، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ودوره الرائد في ترسيخ قيم العيش المشترك، ومد جسور المحبة والسلام بين الجميع، مشيدًا برؤية فضيلة الإمام الأكبر الحكيمة لنشر ثقافة التسامح، وإرساء المبادئ السامية التي أقرتها وثيقة الأخوة الإنسانية بين مختلف الثقافات والحضارات.