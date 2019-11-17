شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة مصرع نقاش متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من أعلة سقالة خلال عمله ببرج سكني، ما أصابه بنزيف داخلي بالمخ ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى طواريء المنصورة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع مجدي نوفل، مقيم محلة البرج، نقاش، إثر سقوطه من على سقالة أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية.

كما جرى تحويل الضحية إلى مستشفى طوارىء المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.