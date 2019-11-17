قررت النيابة العامة بالغربية حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل والتمثيل بجثة ربة منزل، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد والتمثيل بالجثة وحرقها، واعترف المتهم أنه نفذ الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليها، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، من ضبط مرتكبي واقعة قتل ربة منزل، 29 عاما، وإلقاء جثتها على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، مصابة بحروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح.

وتبين أن مرتكب الواقعة سائق، 43 عاما، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.