أصدر الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا اليوم بتولى الدكتور أحمد زكي حسين، مهام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. واستقبل رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد زكى متمنيًا له التوفيق فى عمله بما يخدم المنظومة التعليمية والمجتمعية والإدارية بالجامعة.من جانب أخر تفقد رئيس جامعة قناة السويس، آخر أعمال تطوير البنية التحتية التي تجريها الجامعة فى أكثر من مكان داخل الحرم الجامعي الجديد، كما تفقد أعمال التجهيز الخاصة بمسار الدرجات من اتجاه بوابة كلية طب أسنان.

وزار "رحمى"، منطقة الملاعب المفتوحة التى تمتد على مساحة 14 ألف متر والتى سيقام عليها مجموعة من الملاعب المفتوحة فى العديد من الألعاب الرياضية حيث تم عمل شبكة الري الخاصة بالمنطقة وجاري التنفيذ لزراعتها بنجيل سابق التجهيز.

واستكمل رئيس جامعة قناة السويس، جولته بتفقد مكان انشاء موقف انتظار السيارات وموقعه بجوار كلية الهندسة، واختتم جولته بتفقد مجمع الخدمات الموجود بالجامعة للإطلاع على المكان الذى اختارته الإدارة الهندسىية لنقل حضانة الجامعة له، ويتكون من طابقين و مساحة كبيرة أمامه يمكن استغلالها لعمل حديقة تسع الأطفال والألعاب التى ممكن إقامتها بها.