الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. "بارد" ليلا و"شبورة" بالصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد يومي الاتنين والثلاثاء، وحتى شمال البلاد يوم الأربعاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا اليوم الأحد، وتنشط على البحر الأحمر يوم الاثنين.

طقس الاثنين 18 نوفمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

طقس الثلاثاء 19 نوفمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

طقس الأربعاء 20 نوفمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.