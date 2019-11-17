أكد الفنان خالد النبوي، أن مسلسل "ممالك النار"، دليل واضح على إمكانية اتحاد العالم العربي، لافتًا إلى أن فريق عمل المسلسل، شارك به عدد كبير من فناني الدول العربية، من كل التخصصات.

وأعرب "النبوي"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا عرب"، المذاع على قناة "ام بي سي 1"، عن سعادته بعرض مسلسل "ممالك النار"، بداية من اليوم الأحد، على شاشة "mbc مصر".

ويحكي المسلسل، عن فترة دخول السلطان العثماني سليم الأول إلى مصر، والتنكيل بأهلها، وهو من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وبطولة خالد النبوي، محمود نصر، ومنى واصف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي.