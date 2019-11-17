قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يراهن على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن عام 2023، وفقًا للتعديلات الدستورية، التي أقرها في إبريل 2017، موضحا أنه كان حلمًا بعيد المنال بالنسبة له، في ظل تدهور الوضع الداخلي واضطراب علاقات تركية الإقليمية والدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن تركيا اعتادت على ظاهرة الانتخابات المبكرة تحت وطأة تلك الاضطرابات، لافتًا إلى أن معدل التوتر في تركيا بات متسارعًا على نحو ملحوظ، ما أدى إلى ظهور توقعات بشأن تقديم موعد الانتخابات لتجرى في عام 2020 بدلًا من عام 2023.

وتابع، أن تقديم موعد الانتخابات قد يكون عبئا على الرئيس التركي، كما أنه قد لا يكون في صالح المعارضة، حيث تتراجع شعبية أردوغان، وينزف تصويتيًا، بمعنى أن "خزانه التصويتي"، يتآكل تدريجيًا بفعل إخفاقات حكومته وقضايا الفساد المتهم بها.

وأردف، أن تركيا تحولت إلى سجن كبير، كما يتهاوى الاقتصاد، إضافة إلى أن الديموقراطية وحقوق الإنسان باتت دربًا من الخيال، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا واضحًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما ضربت الانشقاق الحزب.