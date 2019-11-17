أشاد السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، حيث ذكر أن زيارة السيسي تتضمن نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحًا أن برنامج السيسي في ألمانيا ثقيل ومتنوع.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن السيسي سيعقد لقاءات على مستوى القمة مع رئيس ألمانيا الفيدرالية، وكذلك مع المستشارة الألمانية ميركل، وعددًا كبيرًا من الوزراء الألمان على رأسهم وزيري الاقتصاد والداخلية.

وأشار سفير مصر لدى ألمانيا، إلى أن جدول الغد سيشهد اجتماعات مهمة للرئيس السيسي في قمة "العشرين- أفريقيا"، موضحًا أن تلك الزيارة ستفتح استثمارات جديدة من شركات ألمانيا إلى مصر، فالشركة التي قامت بتصدير آلات معدات الحفر التي استخدمت في حفر أنفاق قناة السويس ستقوم بافتتاح مصنع لها في مصر يقوم بصيانة هذه الآلات، وأيضا سيمكنها هذا المصنع من تصدير آلاتها لدول أفريقيا.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعا صباحيا بين السيسي والمستشارة الألمانية ميركل، ورؤساء الدول الأفريقية ، سيتحدث فيه الرئيس السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي كما سيتناول التطورات وجهود التنمية الاقتصادية التي تقوم بها مصر، وتقديم نموذج من التعاون المصري الألماني خلال الفترة الماضية.

وأكد أن بعض الشركات الألمانية ستعرض جهودها في منطقة قناة السويس، وخاصة الشركة التي قامت بتوريد معدات الحفر في أنفاق من أجل تنمية سيناء، وكيفية دعمها لخطط مصر في تنمية شبه جزيرة سيناء، كما سيتم طرح رؤية عمل الشركات الألمانية بشكل كامل في مصر وفي دول أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك لقاء مسائيا أيضًا سيجمع بين السيسي وميركل وعددًا كبيرا من رؤساء الدول الأفريقية، من أجل مناقشات سياسية واقتصادية والعمل على التعاون فيما بينهما، وسيتم استعراض ما تقدمه مصر من منح وخدمات وتسهيلات للمستثمرين والشباك الواحد.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017 لدعم التنمية في دول أفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.