قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، قد تخير مابين 4 أسماء ليشغلوا رئاسة الوزراء اللبنانية القادمة، واختار من بينهم الوزير السابق محمد الصفدي: "ليس الأمر من اختيار وزير الخارجية السابق جبران باسيل على الإطلاق".

وأضاف "شلالا" خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN، والمذاع على فضائية TEN، أنه لم يتم إجراء اتفاق بين الكتل النيابية على اختيار رئيس الوزراء اللبناني المقبل، موضحا أن الأسماء الأربعة قد عرضت على سعد الحريري والذي عرضها بدوره على كتلة "تيار المستقبل" حتى وقع الاختيار على الوزير السابق محمد الصفدي.

وأكد أن الصفدي قد وقع الاختيار عليه بسبب كونه وزيرا سابقا ونائبا لعدة دورات في مدينة طرابلس، ولدوره المؤثر في الداخل اللبناني والعالم الخارجي أيضا، مشيرا إلى أن المجموعات في الشوارع اللبنانية طالبت باستقالة الحكومة وتمت الاستقالة، والآن تطالب بحكومة جديدة ويجب اتباع الآلية الدستورية لتشكيل الحكومة في لبنان وفق الدستور والنظام اللبناني الديمقراطي.

وتابع: "يمكن للمتظاهرين في الشوارع أن يقولوا ما يشاؤوا، ولكن هناك أسس لتعين حكومة جديدة لابد من إجراء مشاورات بين النواب المتمثلين في الكتل النيابية الرئيسية الأربع والتي اجتمعت واختارت، وهكذا تتم الاستشارات في لبنان وتكليف الحكومة الجديدة، وما يقوله المتظاهرين هم أحرار فيه"