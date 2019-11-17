تصدر هاشتاج "قطر تخون الخليج" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أعقاب الكشف عن تقرير استخباري غربي يفضح تواطؤ قطر مع إيران في ضرب ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، حيث شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على النظام القطري، ووصفوه بـ"الإرهابي".

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن قطر كانت على علم مسبق بأربع هجمات إيرانية تم شنها على ناقلات تجارية في خليج عُمان، خلال مايو الماضي، لكن الدوحة لم تبادر إلى إخبار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضحت أنها استندت في معلوماتها على تقرير استخباراتي وصفته بأنه يتمتع بـ"المصداقية"، وأشار إلى أن الدوحة تصرفت على هذا النحو "المتخاذل" رغم "تحالفها المفترض" مع باريس وواشنطن ولندن، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وقال أحد المعلقين: "قطر و الإرهاب وجهان لعملة واحدة، قطر قامت بالتستر علي هجوم الحرس الثوري الإيراني علي ناقلات النفط قرابه السواحل الإماراتية ولم تبلغ أحد من أشقائها من دول الخليج أو التعاون مع الدول الغربية، وكعادتها قطر تشتري رضاء إيران وتخون العرب".

فيما علق آخر: "قطر عار على الوطن العربي تميم خائن للعروبة وسافك للدماء، النظام القطري نظام إرهابي فاسد خائن للعروبة، لماذا صمتت قطر ولم تبلغ أحد عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على ميناء الفجيرة".

فيما قال مواطن قطري: "لقد سئمنا من هذه الأخبار يوما بعد يوم ونريد أن تبتعد قطر من دائرة تمويلها للإرهاب والسكوت على أعمال الفساد التي تفعله البلاد الإرهابية نريد بلادنا بعيدا عن ذلك نريد بلادنا تصبح قوية ومترابطة مع دول تحارب الإرهاب وليست تدعمه".

بينما قال آخر: "مش غريب عليهم الخيانة لأن الغدر والخيانة طبعهم لاشرف ولا انتماء لأخوة وعروبة، إذا تحدثوا كذبوا وإذا عاهدوا خانوا ولاعهد لهم ولن يكون للخونه مكان بيننا".