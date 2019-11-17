ذكرت عدد من وسائل الإعلام، زيادة حدة الاشتباكات في العراق، بعد سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقتل شخص واحد وأصيب 32 على الأقل، في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية.

كما تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مطالبة بإطلاق سراح عشرات المعتقلين، وفقا لما نشرته "سكاي نيوز".

وتدفق العراقيون اليوم، إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ"إسقاط النظام".