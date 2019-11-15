توافد عدد من العراقيين إلى الميادين في مدن العراقية للمشاركة في احتجاجات اليوم الجمعة، التي تحمل اسم "جمعة الصمود"، بعد أن دعت إليها التنسيقيات المنظمة للمظاهرات في مختلف محافظات البلاد، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وارتفعت حدة الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر وإصابة 40 خلال اشتباكات ليلة أمس الخميس، مع قوات الأمن وسط بغداد.

من جانبه أدان مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد على السيستاني، الاعتداء على المتظاهرين بالقتل أو الخطف أو الترويع، أو الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة.

وقال السيستاني: " عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية على تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأضاف ": لا يجوز السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في معركة الإصلاح الداخلية التي يخوضها الشعب العراقي، التدخلات الخارجية تنذر بتحويل العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية، العراق لن يكون بعد الاحتجاجات كما كان قبلها".