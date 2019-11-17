تقدم طارق جميل سعيد، المحامي، ببلاغ للنائب العام، بصفته موكلًا عن الناقد الرياضي، أبو المعاطي زكي، ضد رئيس نادي الزمالك.

وقال المحامي في بلاغه، إنه بتاريخ الأربعاء الموافق 13 نوفمبر2019، عرض رئيس نادي الزمالك فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" واشتمل المقطع على حديث خاص به وقام بسب وقذف وتهديد أبو المعاطي زكي.

وأضاف مقدم البلاغ، أن رئيس الزمالك ذكر جمل مثل: "الحقوق بتتاخد بطريقتين يا نيابة عامة يا موت"، "الكلب اللي اسمه أبو المعاطي"، و"في حقوق بتتاخد بالدم وكلامي واضح".

وأوضح طارق جميل أن ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جريمة التهديد وكذا السب والقذف المنصوص عليها بالقانون وتوافر أركان الجريمة من فعل الإسناد بتوجيه الألفاظ التي تخدش الاعتبار، ويتحقق أيضًا ركن العلانية، حيث تم الجهر بالقول وإذاعته عن طريق تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتحقق الركن المعنوي حيث أن الألفاظ التي جهر بها المشكو في حقه تكفي في ذاتها على توافر القصد الجنائي لأنها تخدش الشرف وتسئ العرض.

و أكد جميل أن ما جاء في البلاغ، أمور تتوافر فيها جرائم التهديد والسب والقذف تجاه المشكو في حقه ويستوجب عقابه طبقًا للقانون، مضيفا: "نظرًا لكون المشكو في حقه يتمتع بحصانة نواب البرلمان، ومن الأشخاص الذين تنطبق عليهم نص المادة من قانون الإجراءات القانونية، ذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه".