كندة علوش تكشف سبب لهجتها المصرية: "نوع من رد الجميل"

كشفت الفنانة السورية كندة علوش، سبب تحدثها في اللقاءات التليفزيونية باللهجة المصرية، وذلك خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت "كندة"، إنها تتحدث باللهجة السورية في كل لقاءاتها عبر الفضائيات العربية، إلا المصرية منها، حيث تتحدث باللهجة المصرية، كنوع من رد الجميل، كما أن أكثر من 99% من متابعين هذه الفضائيات من المصريين.

وكتبت "علوش": "بعض المتابعين بيعتبو ليش بحكي مصري ببعض اللقاءات دائما، برد وقت يكون اللقاء على قناة عربية مابحكي غير سوري". وأضافت: "ووقت يكون اللقاء على قناة مصرية، بحكي مصري كون أكتر من 99٪ من متابعينا مصريين، ولأن صارلي عشر سنين عايشة وبشتغل بمصر كنوع من رد الجميل، ودائما بحكي عن بلدي سوريا بحب وفخر كبير".