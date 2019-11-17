أعلن وزير الخارجية الدانماركي جيبه كوفود، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم تجميد الخدمات القنصلية لمواطنيها الذين يسافرون للخارج للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوربية، في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، أن وزير الخارجية الدانماركي أوضح، فى تدوينة على موقع (تويتر)، أن بلاده ليست مدينة بشىء للمواطنين الذين يسافرون للعراق أو سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابى.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الدانماركي في أعقاب إعلان تركيا منذ أيام قلائل البدء فى ترحيل المتطرفين الأجانب من أراضيها ومن بينهم من يحملون جنسيات أوروبية، والذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش الإرهابى في شمال سوريا.وتفيد تقارير المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية وجود ألفي أجنبي من بين المحتجزين بسبب علاقتهم بداعش، علاوة على أحد عشر ألف من النساء والأطفال.