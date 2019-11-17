قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن ما تردد عن تبرع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بـ50 مليون جنيه للملاجئ والأيتام شائعات وقصة خيالية بحتة.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن "زكي" حرر بوليصة تأمين على حياته بقيمة 200 ألف جنيه يتم صرفها للورثة الشرعيين، موضحا أن هناك شائعة آخرى قالت إن ورثة هيثم الشرعيين قد حضروا إلى الفيلا وقاموا باقتحامها وهو أيضا محض شائعات وقصص خيالية من خيال شخص مريض.

وأكد أن أقارب الراحل يعملون حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة لما بعد الوفاة من ورث وما إلى ذلك؛ غير أن ما يتداوله البعض حول تبرعه بورثه مجرد شائعات.