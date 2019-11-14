أكد رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه قد فوجئ بخبر وفاة أخيه من خلال والده.

وقال "بركات" خلال استضافته ببرنامج "أون ست" المذاع على فضائية "ON E": "والدي كان بيعيط ولما قالي قولتله لا مماتش اتصل بيه، وهيثم كان عليه ضغوط علشان يبقي زي أبوه؛ وأحمد زكي كان أسطورة".

وأضاف: "حاولت اتحقق علشان أعرف الكلام ده حقيقي ولا لأ"، موضحا أنه رأى أخيه لآخر مرة منذ 7 سنوات مضت.

وتابع: "كنت بقوله عايز أجيلك وأقعد معاك فترة، فهو قالي لا أنا اللي عايز أجيلك لندن قولتله تعالى، لأنه كان عايز يسيب مجال التمثيل".

وأكد أن هيثم كان يعشق والده "بركات" وذلك لأنه الذي قام بالاعتناء به بعد وفاة والده ووالدته، مضيفا: هيثم كان بيقول لأبويا عمري ما هنسي اللي عملته معايا "..." وكان عايز يقضي وقت مع نفسه علشان يعرف هو هيعمل إيه الفترة اللي جاية".