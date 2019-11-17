قال تيسير النجار، رئيس الجالية السورية في مصر، إن الشعب المصري يعامل اللاجئين السوريين على أرض مصر معاملة حسنة، وتابع: "أحنا شعب عربي واحد، والكل يمارس حريته كما يريد ولا أحد يعترض على الأخر".

وأضاف "النجار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" والذى يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ما يحياه السوريين في مصر من تعايش ليس من القوانين الحديثة، ولكنه ينبع من التوارث والتقاليد العربية الأصيلة القائمة على احترام أصل ودين الأخرين، موضحا أن الشعب العربي قد احتوى كافة القوميات والأقليات حتى عاشوا بينهم أعزاء وأصبحوا منهم: "هو شئ رائع يحسب للشعب العربي جميعا وليس مصر فقط".

وأكد أن المصريين يكرمون الضيف ويقدموا المساعدات دائما: "نحن نحترم ونجل الشعب المصري، وفيه أخوه لم يستطيعوا الوصول إلى مصر ويحاولوا الوصول إليها حتى بوسائل غير شرعية"، مشيرا إلى أن قبول مصر للسوريين اللاجئين بطرق غير شرعية هو أمر يحسب لمصر وللقيادة السياسية لمعرفتهم بظروف اللاجئين وقبولهم لحين حل الأزمة السورية.