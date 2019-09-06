قرر مجلس نقابة الإعلاميين إيقاف كل من أحمد محمد أحمد المغربل، وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم، وأحمد حمزة عبدالحميد وشهرته أحمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم، ووليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة.

وقال بيان للنقابة إن مجلس النقابة اتخذ قرارا برئاسة الدكتور طارق سعدة بمنع ظهور الثلاثة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنص المادتين (2،19) من قانون نقابة الإعلاميين.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية من خلال تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمس (الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج)، فضلا عن متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب الخمس سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة، "الذي نطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين" بحسب تعبيره.

وتابع قائلا "هذا بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي تأتينا إلى النقابة في منتحلي صفة إعلامي أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة، وبنظر الكثير من الشكاوى المقدمة للنقابة في بعض الأشخاص وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح فقد تبين أن المذكورين لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة".