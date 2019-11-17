تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الاثنين الماضي وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد "حق الشعب"، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وصرح المحافظ، إلى أنه جرى تسديد 15 حالة لرسوم التعاقد منذ بداية الموجة، وجرى فصل الكهرباء والمياه لـ 44 حالة منذ بداية الموجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الماضية للموجة جرت إزالة 442 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 49 ألف و219 متر مربع.

وشدد المحافظ على الاستمرار في إزالة التعديات للأراضى التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة، مشيراً إلى استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين، وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم.