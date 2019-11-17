افتتاح 33 مدرسة بتكلفة 238 مليون جنيه في 2020 بالقليوبية

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بأنه سيجرى افتتاح 12 مدرسة خلال النصف الأول من عام 2020 بتكلفة 87 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال إسناد لـ21 مدرسة في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، والتي من بينها قطاع التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد ومتميز للطلاب، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والبناء، والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المدارس الجديدة هي مدرسة كفر مويس تعليم أساسي ببنها "توسع"، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد نادر عبد الرحمن تعليم أساسي "توسع" بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وفي مدينة شبين القناطر سيجرى افتتاح مدرسة أبو بكر الصديق "توسع"، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وفي حي شرق شبرا الخيمة سيجرى افتتاح مجمع أسماء بنت أبي بكر تعليم أساسي "توسع" بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الرافعي الإعدادية بنات "توسع"، بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وفي مدينة قليوب سيجرى افتتاح مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي "توسع"، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة عزيز المصري الابتدائية "توسع"، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وسيجرى افتتاح مدرسة مشتهر الزراعية بطوخ "توسع"، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة ميت كنانة "توسع"، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة كفر منصور تعليم أساسي بتكلفة 7 ملايين جنيه.

كما سيجرى افتتاح مدرسة مصر الحديثة تعليم أساسي بالخانكة "توسع"، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وافتتاح مدرسة ثانوي عام بنين بالإسكان الاجتماعي، قطعة 60 بالعبور "جديد"، بتكلفة 17 مليون جنيه.

كما جرى أعمال إسناد مناقصة لـ 21 مدرسة، بتكلفة تصل 151 مليون جنيه وبياناتهم كالآتي:

- في حي شرق شبرا الخيمة: مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين، 18 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنين، 12 فصلا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة صفية زغلول الرسمية لغات، 14 فصلا، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة أبو بكر الصديق تعليم أساسي، 44 فصلا، بتكلفة 13 مليون جنيه، ومدرسة إسكو الابتدائية رقم 2، عدد الفصول 12 فصل، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- وفي حي غرب شبرا الخيمة: مدرسة الشهيد رضا عبد الوهاب، عدد الفصول 12 فصلا، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، 9 فصول، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

- في مدينة بنها: مدرسة منصور بدار الثانوية، 6 فصول، بتكلفة 14 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد أشرف كامل الهادي الثانوية، بعدد 10 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد علاء السيد عفيفي سالم، عدد الفصول 12 فصلا، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة فني بنات بالزراعة عدد الفصول 21 فصلا، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة كفر سندنهور تعليم أساسي، تتكون من 9 فصول، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد زكريا أبو الريش، بعدد 8 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

- وفي مدينة القناطر الخيرية: مدرسة الشهيد عبد اللطيف خفاجي الثانوية، بعدد 12 فصلل، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة أجهور الصغرى تعليم أساسي بعدد 22 فصلا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة أبو الغيط الابتدائية، بعدد 8 فصول، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد عبد الغني علي تعليم أساسي بعدد 9 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

- وفي مدينة طوخ: مدرسة مشتهر الإعدادية بنين بعدد 9 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي، بعدد 6 فصول، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

- وفي مدينة شبين القناطر: مدرسة ثانوي عام بنوى، بعدد 18 فصلا، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- في مدينة قليوب: مدرسة ميت حلفا تعليم أساسي، بعدد 22 فصلا، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

يذكر أنه جرى افتتاح 18 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي خلال عام 2019 في مدن ومراكز وأحياء المحافظة، بتكلفة وصلت إلى 116 مليون جنيه تقريبا، حيث جرى افتتاح 3 مدارس بمدينة قليوب بتكلفة 15 مليون جنيه، وبمدينة شبين القناطر جرى افتتاح 4 مدارس بتكلفة 25 مليون جنيه، وبمركز ومدينة طوخ جرى افتتاح 5 مدارس بتكلفة 43 مليون جنيه، وبمدينة الخانكة جرى افتتاح 3 مدارس بتكلفة 16 مليون جنيه، وبمركز ومدينة القناطر الخيرية جرى افتتاح 2 مدرسة بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبمدينة بنها جرى افتتاح مدرسة بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس يأتي ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، موضحا أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول.