أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتنفيذ الحرس الثوري اعتقالات في مدينة "شيراز" ضد من وصفهم بـ "المخربين"، بعد تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين عند جسر معالي آباد، وذلك وفقا لما نشره موقع "العربية".

وهددت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتعامل بقوة مع أي "إخلال بالقانون"، وقالت ردا على التظاهرات: "لن ندخر جهدا بحماية الأمن القومي الإيراني".

من جهته، أيد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قرار الحكومة رفع أسعار الوقود منددا بأعمال عنف قام بها متظاهرون.

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل لتر إضافي كل شهر، ووصل عدد المصابين في صفوف المتظاهرين إلى 168 متظاهرا، واعتقال أكثر من 500 آخرين في مدينة كرمانشاه خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، قد عقد، في وقت سابق يوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.