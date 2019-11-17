عرضت قناة "extra news"، تقريرًا تليفزيونيًا يكشف فيه انهيار الاقتصاد التركي، الذي يعد نقطة ضعف كبرى يحاول نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إخفاء عواقبها من خلال افتعال الأزمات مع الخارج خاصة المحيط الإقليمي.

وأوضح التقرير، أن البيانات تشير إلى أن عجز الموازنة في تركيا بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 100.7 مليار ليرة تركية، بالرغم من محاولة حزب العدالة والتنمية السيطرة على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.

وأشار التقرير، إلى أن التوقعات تشير إلى أن عجز الموازنة سيبلغ 125 مليار ليرة بنهاية 2019 على عكس ما يطمح إليه النظام التركي بتحقيق عجز بقيمة 80.6 مليار ليرة، كما أن أزمة العملة التي تمر بها تركيا جراء سياسات أردوغان الاقتصادية والسياسية المتخبطة نقطة ضعف أخرى دفعت الاقتصاد التركي إلى الركود ليشهد انكماش 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 مسجلا اسوأ أداء له في نحو عقد.

وأظهر استطلاع شمل مجموعة الخبراء الشهر الماضي توقع أن يكون النمو العام الحالي التركي صفرا بعد انكماش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من 2019 ، فضلًا عن ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 13.9 بالمئة قبل شهر.