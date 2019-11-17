طالبت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، المجتمع الدولي بدعم مطالب الإيرانيين، قائلة: "النظام الإيراني يتصور عبثا أنه يستطيع بالقتل إيقاف الانتفاضة، ولكن الشعب والمقاومة الإيرانيان عقدا العزم على الإطاحة بهذا النظام"، وفقا لما نشره موقع العربية.

وجاءت تلك التصريحات على خلفية ارتفاع حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية على خلفية رفع أسعار الوقود، حيث اندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50%، ووصل عدد المصابين في صفوف المتظاهرين إلى 168 متظاهرا، واعتقال أكثر من 500 آخرين في مدينة كرمانشاه خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم إن الدولة لن تسمح بـ "الانفلات الأمني" في مواجهة أعمال الشغب، متابعا في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "التعبير عن الاستياء هو حق، لكن التعبير شئ وأعمال الشغب شئ آخر، يجب ألا نسمح بانفلات الأمن في المجتمع".