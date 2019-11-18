أجرى إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، جولة تفقدية للوحدة المحلية بكفرسليمان برئاسة كارم بدر، وذلك بمرافقه مسئول المتابعة بمجلس مدينة كفر سعد.

وأشاد نصر، بالانضباط وحسن سير العمل، واطلع على المركز المالي للوحدة خلال الشهر الحالي، وكانت نسبته مايقرب 110%، وأجرى جولة على القرية وتوابعها للتأكد من مستوى النظافة بها.

كما زار رئيس الوحدة بزيارة مفاجأة للوحدة الاجتماعية بكفر سعد البلد، وذلك لتحقيق الانضباط الإداري، والتأكد من تقديم خدمة لائقة للمواطنين، وأسفرت الزيارة عن غياب 4 موظفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بتحقيق الانضباط الادارى داخل الوحدات المحلية وكافة المصالح الحكومية