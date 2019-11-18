تضم سلع مُعمرة وغير مُعمرة.. 10 معلومات عن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار

تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة رئاسية جديدة لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مُخفضة، حيث يدرس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل المبادرة مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، تمهيداً لإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة، الفترة القليلة المقبلة.

وبلورت الحكومة ملامح المبادرة الرئاسية، خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص، أمس، استعداداً لإطلاق المبادرة.

وتُقدم "الوطن" لقرائها أبرز المعلومات عن المبادرة:

1- ستتيح المبادرة نسبة خصم نقدي مشروط عند شراء عدد من السلع المحلية الاستهلاكية.

2- تشمل المبادرة توفير السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين خلال مُدة معينة.

3- تضم المبادرة الرئاسية سلع استهلاكية مُعمرة وغير مُعمرة.

4- من المُقرر أن تُصدر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص قائمة مُحددة بالمنتجات التي ستخضع للمبادرة.

5- يُشارك في "المبادرة" القطاع الخاص ممثلاً في عدداً من المصنعين والسلاسل التجارية.

6- يتوسع القطاع المصرفي في التقسيط، وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد.

7- تشمل المبادرة رفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

8- يُشارك اتحاد الصناعات المصرية في إنشاء معرض ضخم للمبادرة.

9- يتوقع اتحاد الغرف التجارية أن تُسهم في تحريك السوق، وإنعاش الاقتصاد المصري.

10- حسب تصريحات صحفية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، تتوقع الحكومة أن تُشجع الصناعة الوطنية عبر المنتج المحلي.