ضبط 200 شيكارة دقيق بلدي داخل سيارة في طنطا

ضبطت مباحث التموين بالغربية 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم، داخل سيارة قبل بيعه في السوق السوداء.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد ضبط السيارة رقم 2571 ق م ب، قيادة "ع. ك. ر، 32 عاما"، وملك "ا. س. ن، 39 عاما"، مقيم محافظة القليوبية، وذلك خلال مرورها من كمين دفرة على طريق "القاهرة - طنطا".

وضبطت المباحث بالسيارة 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخرج 82٪، بإجمالي 10 أطنان دقيق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.