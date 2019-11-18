صور.. أبو الليف ومنذر رياحنة يحضران العرض الخاص لـ"ماتروشكا"

أقيم العرض الخاص للفيلم المصري الروسي "ماتروشكا"، المأخوذ عن رواية "ابتسم أنت في مصر"، للكاتبة الروسية الينا سربرياكوفا، الليلة، وشهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا.

حضر العرض أبطال الفيلم، وبينهم الفنان منذر رياحنة، ياسر الطوبجي، أبو الليف، المخرج خالد مهران، المنتج محمد الشريف، أيمن منصور وغيرهم من أبطال العمل.

وكرم صناع العمل رئيس المركز الثقافي الروسي، كما حرص المركز على تكريم المخرج خالد مهران، ومنذر ريحانة، وياسر الطوبجي، ونادر أبو الليف، وصناع العمل.

الفيلم بطولة منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات إكاترينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستازيا أكتوفا.

كانت الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا شاركت زوجها السيناريست المصري عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج خالد مهران، وإنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني لصاحبها محمد الشريف.