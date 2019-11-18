يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين 18-11-2019، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقًا.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 17 27

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 27

الإسكندرية 18 27

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 22 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 17 26

شرم الشيخ 22 27

الغردقة 20 28

مرسى علم 21 27

الفيوم 18 27

بني سويف 18 27

المنيا 15 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 27

قنا 16 28

الأقصر 15 28

أسوان 16 29

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 30

المدينة 17 28

الرياض 17 24

المنامة 22 29

أبوظبي 21 31

الدوحة 22 28

الكويت 12 22

دمشق 02 16

بيروت 17 24

عمان 05 15

القدس 09 16

غزة 15 25

بغداد 08 21

مسقط 22 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 19

تونس 10 19

الجزائر 10 13

الرباط 08 16

نواكشوط 21 30