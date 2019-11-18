قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن 111 دولة أشادوا بتقرير مصر في مجال حقوق الإنسان المقدم لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 133 دولة تحدثت عن مصر، مشيرا إلى أن القاهرة أبدت مرونة في توصيات الدول حول حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح عبد الحافظ، أن عدد من الدول الكبرى طالب بقانون جديد للجمعيات الأهلية ولم يصلهم أنه صدر بالفعل قانون جديد للجمعيات لافتًا لأن بعض الدول طالبت بعدم تنفيذ أحكام الإعدام على الأطفال تحت 18 عاما، في الوقت الذي لم يحدث في تاريخ مصر أنه تم تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال تحت 18 عاما في مصر.