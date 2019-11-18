40 سيارة ودراجة تحول القاهرة الجديدة لمدينة أمنية نموذجية

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إنّ قيادات المديرية تسلمت من جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور محمد سعد الدين والمهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذي لمدينة القاهرة الجديدة، عددا من السيارات والدراجات البخارية لاستخدامها في عمليات التأمين، تسلّمها اللواء عماد الكدواني نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة.

والسيارات هي 10 أمنية حديثة، فضلا عن 30 دراجة نارية خدمة شاقة، في إطار رؤية المجلس مع القيادات الأمنية لتحويل القاهرة الجديدة إلى المدينة النموذجية الأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة نسقتها القيادات الأمنية بالتعاون الجاد مع الجهاز ومجلس الأمناء والقيادات التنفيذية، وبحضور اللواء محمد منصور مدير الأمن واللواء نبيل سليم مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء مصطفى خيري مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، واللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء إبراهيم ملك مساعد فرقة القاهرة الجديدة، والعميد محمد عمر مدير إدارة تأمين القاهرة الجديدة، واللواء سيد عجلان وكيل المجلس.

وخلال الاحتفالية وجّه مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الشكر والتقدير إلى مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي للقاهرة الجديدة، على رؤيتهم الجادة في مساعدة الأجهزة الأمنية لأداء مهام عملها في خدمة المواطنين وضبط الشارع المصري، مشيرا إلى أنّه وجّه بزيادة الخدمات الأمنية للقاهرة الجديدة والارتقاء بمستواها.

وأكد أنّ مجلس أمناء القاهرة الجديدة الحالي يمتلك رؤية واضحة، ترجمت إلى تعاون مثمر وفعال مع الأجهزة الأمنية والشرطة، لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين على الوجه الأمثل.

من جانبه، قدّم المهندس عادل النجار رئيس مجلس جهاز المدينة، الشكر والتقدير إلى اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، والقيادات الأمنية، على تفانيهم الواضح لتوفير الخدمات الأمنية والأفراد عالية الكفاءة من أجل الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المدينة.

وأفاد الدكتور سعد الدين بأنّ إمكانيات مجلس الأمناء في خدمة المنظومة الأمنية، ووعدهم بتوفير الاحتياجات التي يرونها ضرورية للمدينة، موضحا أنّه خلال الفترة المقبلة سيتمكن مواطن القاهرة الجديدة من عمل إجراءاته المرورية داخل المدينة، ودراسة إنشاء أقسام شرطية جديدة بالمدينة وخدمات السجل المدني والجوازات.

من جانبه، أكد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أنّ القاهرة الجديدة حاليا تشهد منظومة أمنية جديدة، حيث تم توفير عناصر متميزة ومدربة من ضابط الشرطة، ومضاعفة أعداد القوات لدعم المنظومة للعمل على مدار 24 ساعة، في إطار تحويلها إلى المدينة الأمنية النموذجية على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللواء عماد الكدواني الخطة الأمنية لمدينة القاهرة الجديدة، التي تتواكب مع أحدث الأساليب العلمية المتبعة في كل مدن العالم، وتقسيم "القاهرة الجديدة" إلى عدة قطاعات ودوريات يكون على رأس كل قطاع نقطة أمنية خاصة بها مزودة بأحدث التقنيات، ومتصلة بغرفة عمليات مركزية للرصد والتصوير الفوري واتخاذ الإجراء القانوني الرادع ضد المخالفين في الحال.