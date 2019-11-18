نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وموقع إنترسيبت، تسريبات لوثائق للاستخبارات الإيرانية تظهر تجنيد طهران لعملاء لها داخل السلطات العراقية.

وتسريبات الوثائق الإيرانية وفقا لنيويورك تايمز وإنترسيبت، أظهر وجود علاقة خاصة بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والسلطات الإيرانية، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي هو الشخصية العراقية المفضلة لدى إيران

وتبين من خلال التسريبات وجود علاقة بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالحرس الثوري الإيراني منذ كان في المنفى، وضمت التسريبات تقارير أعدها ضباط في الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2014 و2015.

وتقول التسريبات إن سفراء إيران في لبنان والعراق وسوريا يعينهم الحرس الثوري الإيراني وليس الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإيرانية تتمتع بنفوذ كبير في مدن جنوب العراق.

وتقول تسريبات الوثائق الإيرانية إن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي هو الشخصية العراقية المفضلة لدى إيران.