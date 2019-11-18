أسعار العملات اليوم الاثنين 18-11-2019 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.75 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.73 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.73 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.70 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.