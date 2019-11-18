أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون، أشرف على تدريبات على الهبوط بالمظلات، مؤكدا الحاجة إلى تحسين استعداد البلاد للحرب.

وأشرف الزعيم الشمالي، على تدريب على الهبوط بالمظلات للوحدات الفرعية للقوات الجوية والمضادة للطائرات التابعة لجيش الشعب الكوري، وأوضح: "من الضروري القيام بتدريبات دون سابق إنذار تحت ظروف محاكاة للحرب الحقيقية مثل هذه وعدم التأثر بالشكليات، من أجل تحسين استعداد وحدات الجيش الشعبي الكوري للحرب وتفقدها وتدريبها".

وجاء التوجيه الميداني لزعيم كوريا الشمالية، بعد يوم واحد من قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتأجيل تدريباتهما الجوية المشتركة لتشجيع كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي.

وبعد ساعات، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي على "التحرك بسرعة"، والتوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية للنظام.