قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إنّ أسعار الدواجن تواصل استقرارها في الوقت الحالي بشكل لا يتماشى مع تكلفة المربين لها، موضحا أنّ تدني أسعار الدواجن في المزارع سيؤدي إلى خروج مجموعة من صغار المربين، لعدم قدرتهم على البيع وتغطية التكلفة الحقيقية للتربية، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

وتوقع أحمد صقر مستورد في الغرف التجارية، ارتفاع الدواجن المستوردة نتيجة إيقاف الهيئة البيطرية، منح موافقات منذ أكثر من 5 أشهر للدجاج الوارد من البرازيل وأوكرانيا أو أي منشأ.

وأوضح صقر أنّ الثروة الداجنة في مصر تعاني من عدة مشكلات أهمها إنفلونزا الطيور، إذ إنّ مصر واحدة من أكثر الدول المنتشر بها المرض، في شهور نوفمبر، ديسمبر، يناير، وهذه هي شهور الشتاء والتي يكمن فيها المرض.