قال كوش شوكسي نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن لشؤون الشرق الأوسط إن الغرفة قررت إيفاد بعثة إلي مصر يوم 10 أكتوبر 2020 لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال منتدي "مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة" الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد طلب من أعضاء الغرفة خلال لقائه بهم في نيويورك سبتمبر الماضي الاهتمام بالمتحف المصري والتركيز على ما يضيفه من جاذبية السياحة إلى مصر، مشيرا إلي أن الغرفة الأمريكية بواشنطن تبحث مع مصر سبل الترويج للسياحة.