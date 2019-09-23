أخبار متفوتكش.. السيسي أمام "الغرفة الأمريكية": مستمرون في مسار الإصلاح

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الرئيس أمام "الغرفة الأمريكية": مستمرون في مسار الإصلاح لتحسين مستوى معيشة المواطنين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرف سيادته، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية.

"الداخلية": تجفيف "غسيل أموال" لعصابة مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين قاموا بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال بيان للوزارة إن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكّن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم 3 متهمين) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربُّحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جرّاء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه).

كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً يقوم بجلب وتهريب مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

الدولة مستمرة فى الدعم: 93 مليار جنيه لـ"التعليم".. و89 ملياراً لـ"التموين"

أكدت الحكومة استمرارها فى تقديم الدعم للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة، وتحديداً فى قطاعى التعليم والصحة، ووفقاً لموازنة المواطن التى أصدرتها وزارة المالية فقد بلغ إجمالى ما تم تخصيصه من تمويل لدعم مراحل التعليم بكافة فئاتها نحو 93 مليار جنيه.

وكشفت موازنة المواطن، التى أصدرتها وزارة المالية بغرض تعزيز مشاركة المواطنين فى صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأى العام برؤية الإصلاح الاقتصادى بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص، عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل.

وقالت الوزارة إن من أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول «رياض الأطفال» خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى.

وأشارت إلى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وتشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمى ذوى الإعاقة، وبرامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى.

"بوكية ورد" يثير الذعر في شارع مصدق بالدقي

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أهالي ورواد شارع مصدق بالدقي، بالاشتباه في جسم غريب كونه "عبوة ناسفة"، تبين أنها حقيبة سوداء اللون، بداخلها بوكيه ورد، ومجموعة من الأوراق.

وأشارت التحريات إلى أن غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بعد مناقشة الشهود، أكدت أن رجل بصحبة سيدة منتقبة ترك حقيبة أمام إحدى المحال التجارية بشارع مصدق بالدقي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، إلى مكان الواقعة، وبفحص البلاغ تبين أنها حقيبة سوداء، بداخلها بوكيه ورد وكمية من الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تجاوزات وقعت منذ عهد مبارك.. تفاصيل إحالة موظفي الرئاسة و"المقاولون العرب" للجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع، مسؤولًا بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، ومهندس بشركة مقاولات والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء ذلك على خلفية اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، من خلال سعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم، وذلك منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والتي استمرت حتى عام 2013.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني من الخاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، ويعمل الأول مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والثاني مهندس بشركة "المقاولون العرب" والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.

إجراءات "التضامن" لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الخريف

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عدة إجراءات من شأنها مواجهة التغييرات المناخية خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بفصل الخريف وما يصاحبه من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى سيول.

وشملت الإجراءات ما يلي:

- رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعى لمواجهة التغيرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى سيول.

- رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019- 2020، لشراء مهمات الإغاثة، ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية.

- توجيه إدارات الإغاثة على مستوى الجمهورية لرفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها، من البطاطين والأغطية والخيم والوسائل وغيرها، استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.

- تفعيل غرفة العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفوري للحد من التبعات.

- التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى وجمعية الهلال الأحمر المصري والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل فى تقديم الخدمات.

روشتة علاجية.. احتفظ بهذه الأدوية بالمنزل استعدادا لتقلبات الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المقرر أن يبدأ فصل الخريف، غدًا، الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري.

ويرتبط فصل الخريف بانتشار بعض الأمراض المرتبطة بالتقلبات الجوية، وذلك تزامنًا مع حلول نسمات الهواء الباردة بعد موجات فصل الصيف الحارة.

وتقدم "الوطن" روشتة بعدد من الأدوية التي والعلاجات التي يفضل أن تكون موجودة بالمنزل، استعدادًا لأمراض التقلبات الجوية سواء كانت حساسية صدر أو عين أو جلدية أو أطفال

بالفيديو.. ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بانتصار صعب على تشيلسي

حقق ليفربول انتصارا صعبا على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل ليفربول انفراده بصدارة الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده للنقطة 18 في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز العاشر.

ولم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود أمام تشيلسي، في ظل الرقابة اللصيقة من مدافعي البلوز، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 90 وحل بدلا منه جو جوميز.

حلا شيحة عن شائعات زواجها من محمد رمضان: "مضحكة.. مراته صحبتي"

نفت الفنانة حلا شيحة ما تردد عن زواجها بالفنان محمد رمضان، خاصةً بعد انتشار صور لهما، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلة، "هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة.. مجرد إشاعات مضحكة، ومحمد بمثابة زميل وصديق، كما أن زوجته صديقتي".

وقالت شيحة، في حديثها لـ"الوطن"، إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، التي تظهر من آنٍ لآخر: "هذه الأخبار لا تسبب لى إزعاجًا على الإطلاق، لكننى لا أريد أن تفسد صداقتي مع محمد رمضان".

وأكدت حلا أن تداول نبأ زواجها من رمضان يرجع إلى تعاونها معه في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وأكدت الفنانة أنها في الوقت الحالي تكرَّس جهدها في التمثيل فقط، والعودة بشكل قوي، لا سيما أنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، لافتة إلى أنها لا تفكر فى الزواج حاليًا، فهو بالنسبة لها من الأهداف المؤجلة.