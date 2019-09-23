أخبار متفوتكش.. السيسي أمام "الغرفة الأمريكية": مستمرون في مسار الإصلاح

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بعد أكثر من 30 عاما.. سلطات كوريا الجنوبية تصل إلى أسوأ قاتل في البلاد

بعد أكثر من 30 عاما.. سلطات كوريا الجنوبية تصل إلى أسوأ قاتل في البلاد

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