استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، في مقر رئاسة الهيئة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وقال المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية إنّ المنشاوي أكد الدور بالغ الأهمية لوزارة الأوقاف ودار الإفتاء، في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

من جانبهم، أعرب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، عن خالص تقديرهما لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.