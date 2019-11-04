افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مقر المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة التي تم إجرائها مؤخراً.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن الافتتاح كان بحضور كلا من المستشار أحمد أبو دقة مدير إدارة التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمود الهجرسي مدير المكتب الفني بدمياط وعضو المجلس الأعلى، وعدد من المستشارين قيادات النيابة الإدارية يتقدمهم كل من المستشار علي عبد اللطيف مدير المكتب الفني بالمنصورة، والمستشار غنيم عبد العزيز مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وقيادات محافظة الدقهلية.

وأضاف "سمير"، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتح أيضا أعمال الدورة التدريبية لأعضاء وعضوات النيابة الإدارية بنيابات المنصورة والمحلة الكبرى تحت عنوان " التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية من منظور عملي"، والتي تجرى بالتنسيق مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، وذلك بحضور المستشار محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي.

ومن المقرر، أن تستمر الدورة التدريبية لمدة 4 أيام، ويشارك فيها قرابة 150 من الأعضاء من الدرجات المختلفة، يتلقى خلالها المشاركين محاضرات متخصصة وتدريباً عملياً على قواعد وأصول التحقيق والتصرف فيه، والمآخذ الفنية التي تنشأ عن الإخلال بضوابطه الإجرائية والشكلية، والدفوع أمام النيابة الإدارية، والتحقيق في قضايا مخالفات البناء، والمسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفات قانون التعاقدات العامة، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وقواعد إعلام الدعوى التأديبية.

وعقب ذلك التقى "المنشاوي" بأعضاء النيابة الإدارية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة وكان في استقباله المستشار حسن شبار رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية بذل كل الجهد فيما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات في البلاغات وشكاوى المواطنين ذات الصلة، كما استمع لمقترحات ومطالب الأعضاء، مؤكداً على تلبية كافة المتطلبات اللازمة ليقوموا بإداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة للمستشار عصام المنشاوي، لتطوير وتحديث مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء النيابة الإدارية بهدف دعم قدراتهم الفنية، إيماناً منه بالأهمية القصوى للتدريب والتكوين في صقل مهارات الأعضاء بما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.