يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيوم الإحصاء الأفريقي، الذي تحتفل به دول القارة في 18 نوفمبر من كل عام، طبقا لقرار اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة الصادر 1993، لرفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيمانا واعترافا بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على المستويات كافة.

ويصدر الجهاز 5 بيانات صحفية تتعلق بالشقين الاقتصادي والاجتماعي: "التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء، والسكان في مصر والدول الأفريقية".

وموضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالآتي:

عام 2014: البيانات المفتوحة للشمولية والمساءلة.

عام 2015: بيانات أفضل من أجل حياة أفضل "تسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نظم الإحصاء الوطنية".

عام 2016: تعزيز الإحصاءات الاقتصادية لدعم التكامل الإقليمي والتحول الهيكلي والتنمية المستدامة.

عام 2017: مزيد من التنمية نحو إحصاءات اقتصادية تتسم بمزيد من الجودة.

عام 2018: إحصاءات رسمية عالية الجودة لضمان الشفافية والحكم الرشيد والتنمية الشاملة.

24.4% زيادة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الافريقي 2018.

وأصدر الجهاز اليوم بيانا عن التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا في 2018 ومن أهم مؤشراته:

أولا: الصادرات:

بلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي 4736 مليون دولار 2018 مقابل 3716 مليون دولار 2017 بنسبة زيادة قدرها 27.4%.

وتركزت أعلى القيم في 10 دول أفريقية بنسبة 80.9% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (979.2 مليون دولار) بنسبة 20.7% من إجمالي التكتل.

ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبة 13.4% من إجمالي التكتل.

المملكة المغربية: بلغت قيمة الصادرات (501.6 مليون دولار) بنسبة 10.6% من إجمالي التكتل.

الجمهورية التونسية: بلغت قيمة الصادرات (497.7 مليون دولار) بنسبة 10.5% من إجمالي التكتل.

السودان: بلغت قيمة الصادرات (399.3 مليون دولار) بنسبة 8.4% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الصادرات (354.6 مليون دولار) بنسبة 7.5% من إجمالي التكتل.

نيجيريا: بلغت قيمة الصادرات (179.2 مليون دولار) بنسبة 3.8 % من إجمالي التكتل.

إثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالي التكتل.

إريتريا: بلغت قيمة الصادرات (116.2 مليون دولار) بنسبة 2.5% من إجمالي التكتل.

غانا: بلغت قيمة الصادرات (115.8 مليون دولار) بنسبة 2.4% من إجمالي التكتل.

ثانيا: الواردات:

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 2204 مليون دولار 2018 مقابل 1859 مليون دولار 2017 بنسبة زيادة قدرها 18.6%، وتركزت أعلى القيم في 10 دول بنسبة 82.1% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

الجزائر: بلغت قيمة الواردات (398.1 مليون دولار) بنسبة 18.1% من إجمالي التكتل.

كينيا : بلغت قيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبة 14.9% من إجمالي التكتل.

زامبيا: بلغت قيمة الواردات (266.1 مليون دولار) بنسبة 12.1% من إجمالي التكتل.

السودان: بلغت قيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبــه 9.8% من إجمالي التكتـل.

جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (195.5 مليون دولار) بنسبة 8.9% من إجمالي التكتل.

المغرب: بلغت قيمة الواردات (165.5 مليون دولار) بنسبة 7.5% من إجمالي التكتل.

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (148.0 مليون دولار) بنسبة 6.4% من إجمالي التكتل.

تونس: بلغت قيمة الواردات (140.1 مليون دولار) بنسبة 6.4% من إجمالي التكتل.

نيجريا: بلغت قيمة الواردات (121.4 مليون دولار) بنسبة 5.5% من إجمالي التكتل.

ليبيا: بلغت قيمة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبة 3.0% من إجمالي التكتل.