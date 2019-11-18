افتتحت وزارة الآثار مقبرتي إيدو وقار في الجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزيارة بعد الانتهاء من ترميمهما، في إطار سياسة الوزارة لفتح المقابر الأثرية في المنطقة للزيارة، عن طريق فتح بعضها بعد الترميم وغلق البعض الآخر للترميم، إذ تمّ غلق مقبرتي "سشم نفر IV" و "خوفو خع اف" لترميمها.

وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم أنّ أعمال الترميم في مقبرة قار شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفا ميكانيكيا، وتدعيم سقف المقبرة عند المدخل، وملء الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية.

وتقع المقبرة شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، وهي منحوتة في الصخر وترجع لعصر الأسرة السادسة الدولة القديمة عهد الملك ببي الأول، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف علي مدينتي خوفو ومنكاورع الهرميتين، مفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف علي هرم ببي الأول.

أما مقبرة إيدو، فقال محيي الدين إنّها خضعت للتنظيف الميكانيكي وتمت تقوية بعض الأجزاء في السقف، وتدعيم وتقوية الأجزاء الضعيفة والمتهالكة لقوالب الطوب اللبن بالصالة الخارجية للمقبرة.

وتقع المقبرة شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، وهي منحوتة في الصخر وترجع لعصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة في عهد الملك بيبي الأول، وصاحب المقبرة هو ابن قار ومن وظائفه الكاهن بهرم بيبي الأول، والمشرف على الكتبة ومفتش الكهنة المطهرين لهرمي خوفو وخفرع.