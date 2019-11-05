قال الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، وعضو البعثة المصرية اليابانية المشتركة، إن منطقة سقارة تشتهر بمقابر عصر الدولة القديمة وأهرامات ملوك الدولة القديمة، إضافة إلى مقابر الدولة الحديثة.

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن البعثة تسعى للبحث عن مقابر للدولة الحديثة بعضها قد تم تحديده في القرن الماضي وقبل الماضي: "اشتغلنا في 3 مواسم، وعملنا مسح أثري للجبانة كلها في شمال سقارة، وحددنا البؤر والأماكن اللي هنستكمل أعمال الحفائر بها"، موضحا أنه جرى اكتشاف أول مقبرة رومانية بتلك المنطقة: "بدأت الحافة الصخرية تظهر بعرض 15 متر و10 متر عمق ووجد مدخل مشيد من الطوب اللبن بميول وبه درج من الحجر الجيري؛ وطول القبو 9 متر وعرضه 120 سم".

وأكد أنه بعد الوصول لذلك الموقع، وجدت لوحة من الحجر الجيري بها نقش لثلاث معبودات من المصريين القدماء أسفلهم سطرين من الكتابة اليونانية: "النقش اللي موجود نقش فرعوني، لكن التأثيرالروماني ظهر على الفن المصري"، مشيرا إلى أنه وجد 5 تماثيل في تلك المقبرة و2 جرانيت كحراس لتلك المقبرة: "القطع الأثرية تم نقلها لمعامل الترميم في منطقة آثار سقارة للمعالجة الأولية وتثبيت الألوان؛ يليها حضور لجان تختار القطع للعرض في المتاحف للعرض".