قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنّ ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء، تحسّن بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط.

وأضاف وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، المخصص لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء، لتصل للمركز الـ77 مقابل المركز 145 في 2015.

وأضاف شاكر أنّ أحد الأسباب التي لعبت دورا مهما في تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، متابعا: "أنا برضو مش عاجبني المركز دا، وعايز نوصل لترتيب أعلى، بقول أنا طول عمري بطلع الأول على الفصل، ازاي أرضى عن المركز 77؟".