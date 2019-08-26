فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتحول فى الطاقة طبقاً لأحدث التكنولوجيات والتعرف على أحدث الخبرات العالمية المتطورة والتى تتلائم مع البيئة المصرية ، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد مايكل لى Michael Li الرئيس الاقليمى للقطاع الموسسى لشركة هواوى على هامش زيارته لمصر بشركة هواوى والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و الشركة ، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع .

رحب الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بزيارة وفد هواوى شمال افريقيا وهواوى مصر معربا عن اعجابه بالمكانه المتميزة التى وصلت بها هواوى فى قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ، كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصرى وعدد من الشركات الصينية ،

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .

وأبدى شاكر إهتمامه بالتعاون مع شركة هواواى فى عدد من المشروعات التى تهم القطاع ومن بينها تطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية .

قدم السيد مايكل لى Michael Li الرئيس الاقليمى للقطاع الموسسى لشركة هواوى عرض تقديمى تضمن أنشطة الشركة على مستوى العالم والتكنولوجيات الحديثة المتصلة بالشبكة الذكية والتطبيقات الحديثة فى مجال الكهرباء ومجالات التدريب المختلفة منها ما تم تقديمه إلى عدد من الكوادر البشرية بشركات توزيع الكهرباء المختلفة ،

كما تضمن العرض أيضاً بعض المقترحات التكنولوجية الحديثة الممكن تطبيقها فى خطة القطاع فى التحول إلى الشبكة الذكية.

وابدى لى اعجابه بالتطور السريع والملحوظ فى مشروعات الوزارة وبناء بنية قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة المصرية ، مؤكداً أن أهم عوامل تحقيق النجاح لهذه الاستراتيجة هى تدريب كفاءات تستطيع تنفيذ هذا المشروع القومى وهو ما قامت به هواوى فى خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومى لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.

وأعرب عن إمتنانه من حصول الفريق المصرى على المرتبة الثانية فى مسابقة هواوى العالمية فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض لى تقريراً عن نتائج أعمال هواوى العالمية فى النصف الأول من عام 2019 ، كما استعرض قصص نجاح هواوى فى مجال الطاقة عالمياً وإقليمياٌ ، وأبدى رغبته الشديدة فى خلق قصص نجاح مماثلة فى مصر، ذلك لأن مصر هى شريك إستراتيجى لشركة هواوى وبواباتها لمنطقة شمال إفريقيا .

وقد أبدى الدكتور شاكر رغبته فى معرفة المزيد من المعلومات الفنية حول بعض التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذه المشاريع.

كما إستعرض لى مشاريع هواوى الحالية والمستقبلية الخاصة بقطاع الكهرباء فى مصر وأبدى إلتزام شركة هواوى بتقديم الأحدث والأفضل لخدمة هذا القطاع.

وفى نهاية اللقاء قدم لى مقترحاً يتضمن أنسب الحلول فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية و بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا المجال.