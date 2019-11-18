قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنّه من المستهدف تعميم برنامج القراءات الموحد للعدادات، الذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وأضاف شاكر أنّ منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقها في بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل، وصولا لتعميمها على مستوى الجمهورية أبريل 2020.

وتابع وزير الكهرباء أنّ البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير، مضيفا: "التعليمات واضحة، أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".

ولفت شاكر إلى أنّ البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت"، بحيث لا يستطيع فتح الأبلكيشن الذي يضم أسماء المشتركين إلا حيث يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا، وزاد: "القارئ لو لقى الباب مقفول هيبعتله صورة برضو".