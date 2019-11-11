هاني شاكر يعرض على رامي جمال مشاركته في حفله المقبل: "هتخف وتبقى فل"

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة للمطرب رامي جمال، بعد إعلان الأخير عن إصابته بمرض "البهاق"، قائلا له: "يا رامي خد مني نصيحة من أخ كبير ليك بلاش تلتفت للناس، ربنا لما يبتلي إنسان يبقى بيحبه".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يريد من رامي جمال عدم الابتعاد عن الجمهور، أو يشعر بالإحباط، واعدًا إياه بأن يصطحبه بالحفل المقبل له، وأن يغني معه على المسرح.

وتابع: "هتطلع تغني معايا، إنت فنان جميل، ومحترم أوعى المرض يخليك تحس إنك أقل من أي حد، دة حب من ربنا أنه عاوز يحس منك الصبر والتحمل، وإن شاء الله هتخف وهترجع زي الفل".

كان المطرب رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، وذلك خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك بقوله: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خليت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".