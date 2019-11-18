المبارك يعتذر عن تشكيل الحكومة الكويتية.. ومصدر: صباح الخالد الأقرب

أصدر سمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، أمراً بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، فيما اعتذر الشيخ جابر المبارك عن تولي منصب رئاسة مجلس الوزراء.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رفع كتابا إلى أمير الكويت وجاء نصه: "حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح​ حفظه الله ورعاه ​ أمير دولة الكويت تحية احترام وإجلال لمقام سموكم الكريم وبعد، فقد تلقيت بيد التقدير أمر سموكم حفظكم الله ورعاكم المؤرخ 18من نوفمبر 2019 بتعييني مجدداً رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وهي ثقة أعتز بها وتعني لي الكثير، أرفع لمقام سموكم عنها كل الشكر والتقدير، وكم كنت أتمنى تنفيذ أمركم السامي استكمالاً للجهود التي بذلت في خدمة الكويت الغالية وأهلها، إلا أنه يا صاحب السمو يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا، ما عَجَّت به وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مراراً أمام الله ثم أمام سموكم وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعاً، وهي "أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة" صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة، ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات.

أضاف: "أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعاً، فإنه احتراماً لثقة سموكم الغالية وتقديراً لأهل الكويت الكرام، أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجياً تفضلكم بقبوله".

وأضاف المبارك: "ويشهد الله على أني طوال مدة خدمتي قد اجتهدت في بذل قصارى جهدي ونفسي من أجل النهوض بواجبات منصبي واضعاً نصب عيني دائماً ثقة سموكم الغالية وتطلعات أهل الكويت جميعاً في تحقيق رفعة الوطن وازدهاره وحماية مقدراته ومصالحه وأمواله.

وتابع: "وإذ أجدد لسموكم خالص التقدير والاعتزاز بما حظيت به من ثقة سموكم وتوجيهاتكم السديدة في أي منصب كلفتموني به، مؤكداً على أني كنت وسأظل جندياً مخلصاً لوطني الغالي ولسموكم - حفظكم الله ورعاكم".

ورجح مصدر حكومي رفيع في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أنه في حال تمسك الشيخ جابر المبارك باعتذاره عن تولي رئاسة مجلس الوزراء، فسيكون الشيخ صباح الخالد الأقرب لتولي هذا المنصب.