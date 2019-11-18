عرضت شبكة MBC أولى حلقات المسلسل التاريخي ممالك النار أمس الأحد، وتدور أحداثه في إطار تاريخي حول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، لتنضم الدول المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

موعد عرض المسلسل على MBC1

عرض الحلقة الجديدة: الساعة 10 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 7 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2 ظهرًا.

وتردد القناة على النايل سات: 11470/ عمودي، معدل الترميز:27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض المسلسل على MBC مصر2

عرض الحلقة الجديدة: الساعة 10 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 3 فجرًا.

وتردد القناة على النايل سات: 11823 / عمودي، معدل الترميز:27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض المسلسل على MBC مصر

عرض الحلقة الجديد: الساعة 1 بعد منتصف الليل.

الإعادة الأولى: الساعة 8 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2 ظهرًا.

الإعادة الثالثة: الساعة 7 مساءً.

وتردد القناة على النايل سات: 12015 / عمودي - معدل الترميز:27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.