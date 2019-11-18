انتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن منطقة شينجيانج الأويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، معتبرة أن الصحيفة "تتجاهل عن عمد" الأوضاع الحالية في المنطقة وتشوه الجهود التي تبذلها السلطات هناك.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية "جينج شوانج"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن شؤون شينجيانج هي شؤون داخلية بحتة للصين، وإنه منذ عام 2015 أصدرت الصين 7 ورقات بيضاء "وثائق رسمية" حول جهود مكافحة الإرهاب، ونزع التطرف وكذلك التعليم والتدريب المهني في المنطقة الأويجورية ذاتية الحكم، ما يعطي وصفا شاملا وواضحا للقضايا ذات الصلة.

وأضاف شوانج، أن إجراءات مكافحة الإرهاب وإزالة التطرف حققت نتائج فعالة، حيث لم تشهد المنطقة أي أعمال عنف على مدار السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أنه لا يجب الاستهانة بعزم الصين الثابت لمكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث الصيني أن الصين ستظل ملتزمة بمكافحة الإرهاب وحماية حياة الناس وممتلكاتهم، وأن سياسات الحكومة وإجراءاتها تحظى بتأييد جميع الجماعات العرقية والمجتمع الدولي، معتبرًا أن الاستقرار الحالي والوحدة العرقية والوئام الاجتماعي في شينجيانج هو أفضل رد على التقارير الإعلامية.