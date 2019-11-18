قالت كوريا الشمالية، اليوم، إنها لم تعد مهتمة بعقد قمم مع الولايات المتحدة ما لم تقدم واشنطن تنازلات جديدة في مفاوضاتها النووية، بعد ساعات من تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية عقد قمة.

وكتب ترامب على تويتر، أمس، مخاطبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون: "يجب أن تتحرك بسرعة، للتوصل إلى اتفاق .. نراك قريبا".

والتقى كيم وترامب 3 مرات منذ يونيو من العام الماضي، لكن المحادثات توقفت منذ أن انتهت قمة هانوي في فبراير بخلاف حول تخفيف العقوبات، في حين انهارت محادثات بسرعة جرت على مستوى فرق عمل في السويد في أكتوبر.

وحددت بيونج يانج لواشنطن موعدا نهائيا هو نهاية العام للتقدم بعرض جديد، وقال مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان، إن الولايات المتحدة تماطل و"تتظاهر بأنها حققت تقدما".

وفسر تغريدة ترامب على أنها إشارة إلى قمة جديدة، لكنه قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية المركزية: "لم نعد مهتمين بمثل هذه المحادثات التي لا تجلب لنا أي شيء".

وتابع: "لن نمنح الرئيس الأمريكي شيئاً يمكنه التباهي به"، مضيفًا أنه يجب تعويض كوريا الشمالية عن النجاحات التي صورها ترامب على أنها إنجازاته الخاصة.

ويعتبر هذا الانتقاد المبطن لترامب بالاسم خروجًا عن خط بيونج يانج التي اقتصرت انتقاداتها في السابق على مسؤولين آخرين في الادارة الأمريكية.